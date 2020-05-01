Радаев направил правительству РФ предложение включить предприятия полиграфии, СМИ и издателей газет в список пострадавших отраслей экономики

1 Май 2020 2020-05-01T08:51:34+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев услышал обращение саратовских СМИ, распространителей печатной продукции, представителей полиграфических услуг, инициатором которого стало ООО «Волга-Медиа» и направил в правительство России письмо с просьбой внести отрасль в число наиболее пострадавших из-за ограничений в период пандемии коронавируса. Обращение поддержала министр информации и печати области Светлана Бакал.

- В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции риску закрытия и резкого снижения доходности подвергаются предприятия малого и среднего бизнеса, — говорится в обращении Радаева в правительство РФ.

Губернатор просит включить в список наиболее пострадавших отраслей предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность и копирование носителей информации, рекламную деятельность, издание газет. В список также входят: деятельность в области радиовещания, телевизионного вещания, сетевых изданий, информационных агентств. Те, кто занимается «прочей розничной торговлей в неспециализированных магазинах и оптовой торговлей книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами».

Напомним, обращение издателей в губернаторскую канцелярию было передано 21 апреля. Под ним подписались различные предприятия, входящие в вышеперечисленные отрасли, которые продолжают работать, но остались практически без доходов, а значит и без зарплат сотрудникам.

Обращение губернатора в правительство РФ

ИСТОЧНИК KP.RU