График работы почты на майские праздники в Саратове
Отделения «Почты России» в Саратовской области меняют режим работы на майские праздники.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС, 1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений.
Для 2, 3, 6, 7 и 10 мая действует ранее установленный график работы.
Дни 4 и 11 мая являются рабочими днями по графику субботы. 5 мая — по графику воскресенья.
8 мая установлен рабочим днем, но с сокращением на час.
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ИСТОЧНИК KP.RU