2020-04-30T21:21:50+03:00
Общество

График работы почты на майские праздники в Саратове

Опубликован график работы почтовых отделений в Саратовской области на майские праздники
Екатерина Семенова
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Почтовые отделения будут работать на майские праздники, но не все дниПочтовые отделения будут работать на майские праздники, но не все дни
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Отделения «Почты России» в Саратовской области меняют режим работы на майские праздники.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС, 1 и 9 мая будут выходными днями для всех почтовых отделений.

Для 2, 3, 6, 7 и 10 мая действует ранее установленный график работы.

Дни 4 и 11 мая являются рабочими днями по графику субботы. 5 мая — по графику воскресенья.

8 мая установлен рабочим днем, но с сокращением на час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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