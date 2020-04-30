2020-04-30T22:30:49+03:00
Общество

Саратовский Союз журналистов подвел итоги конкурса социально значимых проектов среди СМИ

Всего было подано 153 проекта от 35 СМИ
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На состоявшемся конкурсе по распределению грантов среди саратовских СМИ сайт «КП-Саратов» получил поддержку шести проектов. Конкурс по размещению социально значимой информации проводило Саратовское региональное отделение «Союза журналистов России». Итоги подведены 30 апреля.

Всего было представлено 153 проекта от 35 средств массовой информации. Эксперты оценивали их по пяти критериям: актуальность, уникальность, социальная значимость; охват аудитории; измеримость и достижимость ожидаемых результатов; собственный вклад; квалификация по шкале от 1 до 15 баллов.

Проекты холдинга «Волга-Медиа», куда входит сайт, газета и радио «Комсомольская правда», сайт и газета «Аргументы и Факты» и сетевое издание «Новости Саратова» набрали одни из самых высоких баллов, заняв второе место по общей сумме грантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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