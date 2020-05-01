2020-05-01T09:13:15+03:00
Общество

На майские праздники в Саратове будет теплая погода

Дожди ожидаются только к концу выходных
Дарья Вострикова
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В Саратове на майские праздники погода обещает быть теплой. Пришла пора убирать куртки, ботинки и плащи — прогуляться до ближайшего магазина можно и в футболке.

Последний месяц весны начнется с температуры в + 20 градусов, столько же будет в субботу. В воскресенье незначительное похолодание — +19 градусов.

В понедельник снова 20 градусов тепла, а во вторник разогреет до +24.

Все это время на улице будет солнечно, без осадков.

Дождь ожидается в среду, термометр в этот день покажет +23 градуса.

В четверг — снова непогода и ощутимое похолодание, до +18 градусов.

Ветер на неделе будет дуть преимущественно с юга и юго-востока со скоростью 5-7 м/с. Порывы достигнут 10-15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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