«Марафон необычных профессий» в самоизоляции: саратовцев приглашают на виртуальную экскурсию
В День весны и труда в Саратове стартует «Марафон необычных профессий».
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, он пройдет онлайн в парке «Россия — моя история».
Виртуальный марафон приглашает посетителей к 12 часам. Все желающие смогут, не выходя из дома, что соответствует правилам самоизоляции, узнать о профессиях, которые существовали в царской России. Среди них такие, например, как «человек-будильник» или линотипист.
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ИСТОЧНИК KP.RU