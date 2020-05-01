«Марафон необычных профессий» в самоизоляции: саратовцев приглашают на виртуальную экскурсию

1 Май 2020 2020-05-01T08:03:04+03:00

Начало в полдень на сайте парке «Россия — моя история»

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В День весны и труда в Саратове стартует «Марафон необычных профессий».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, он пройдет онлайн в парке «Россия — моя история».

Виртуальный марафон приглашает посетителей к 12 часам. Все желающие смогут, не выходя из дома, что соответствует правилам самоизоляции, узнать о профессиях, которые существовали в царской России. Среди них такие, например, как «человек-будильник» или линотипист.

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ИСТОЧНИК KP.RU