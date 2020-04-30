В Саратовской области водитель Chevrolet Niva погиб при опрокидывании
ДТП случилось в Перелюбском районе
Фото региональной ГИБДД
Изменить размер текста:
В Перелюбском районе Саратовской области сегодня, 30 апреля, произошла смертельная авария.
- Около 17:30 на 3-м км автодороги Николаевка — Холманка 61-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU