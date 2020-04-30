В Саратовской области водитель Chevrolet Niva погиб при опрокидывании

30 Апр 2020 2020-04-30T18:50:13+03:00

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В Перелюбском районе Саратовской области сегодня, 30 апреля, произошла смертельная авария.

- Около 17:30 на 3-м км автодороги Николаевка — Холманка 61-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU