Синоптики прогнозируют саратовцам на Первомай усиление ветра и жаркую погоду

1 Май 2020 2020-05-01T07:34:19+03:00

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В Саратовской области сегодня, 1 мая, дожди не прогнозируются.

- Ветер подует с юго-запада. Его скорость составит 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Будет переменная облачность, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по данным областного Гидрометцентра.

Днем воздух разогреется. Температура достигнет отметки +20…+25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU