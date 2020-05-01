Синоптики прогнозируют саратовцам на Первомай усиление ветра и жаркую погоду
Порывы достигнут 14 м/с
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В Саратовской области сегодня, 1 мая, дожди не прогнозируются.
- Ветер подует с юго-запада. Его скорость составит 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Будет переменная облачность, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по данным областного Гидрометцентра.
Днем воздух разогреется. Температура достигнет отметки +20…+25 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU