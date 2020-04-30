Сильный ветер мешает пожарным тушить четыре дома в Саратове

30 Апр 2020 2020-04-30T16:52:11+03:00

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Сегодня, 30 апреля, на 3-м Цементном проезде за автовокзалом в Саратове загорелись четыре нежилых дома.

По данным портала «ЧП Саратов», была угроза распространения огня на соседние здания.

Прибывшие пожарные предотвратили распространение огня и сейчас ликвидируют возгорание, площадь которого составляет около 120 кв.м.

Их работу осложняет сильный ветер.

В результате ЧП пострадавших нет, на месте также работает полиция, ЦМК.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU