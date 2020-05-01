Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 мая 2020 года: подтверждено 46 диагнозов

1 Май 2020 2020-05-01T00:01:50+03:00

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За сутки 30 апреля в Саратовской области подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, общее число диагнозов — 438.

Среди заболевших семеро саратовцев, шесть жителей Советского района, по четыре диагноза зафиксировано в Краснокутском и Ровенском районах, по три — в Ершовском и Балашовском, по два — в Ртищевском, Новоузенском, Питерском, по одному — в Энгельсском, Аткарском, Вольском, Хвалынском, Аркадакском.

География распространения новой инфекции расширилась: известно о трех случаях в Краснопартизанском районе, двух — в Петровском, одном — в Красноармейском.

Среди заболевших девятерым от 40 до 49 лет, шестерым — от 30 до 39 лет, двум не исполнилось и 14. По пять человек в возрастных группах от 60 до 64 лет и старше 65. В возрасте от 50 до 59 лет - 15 зараженных.

Выздоровели 52 пациента, трое за минувшие сутки умерли от новой инфекции. Ранее сообщалось только об одном летальном исходе по причине COVID-19. Еще два случая сейчас расследуются и требуют подтверждения, как сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин. Еще семь зараженных коронавирусом граждан скончались от других заболеваний.

Вылечились 52 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU