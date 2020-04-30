На Рахова прорвало трубопровод «Т Плюс»: в яму с кипятком угодила легковушка
В центре Саратова сегодня, 30 апреля, случился прорыв трубопровода энергетиков.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, коммунальная авария произошла на улице Рахова. По дороге потек кипяток, а в яму успела угодить легковушка.
«Лада Ларгус» застряла в провале. Водитель долго не мог высвободить машину из плена. На помощь ему подоспел другой автомобилист. С помощью троса они вытащили транспорт.
Также потоки воды стекают на перекрестке Рахова и Вавилова.
Компания «Т Плюс» перекрыла улицу Рахова от Вавилова до Большой Казачьей. Работы на трубопроводе будут вестись ориентировочно до 07:00 завтра, 1 мая.
Яма с водопадом из кипятка в центре Саратова.
Машина провалилась в яму в центре Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU