На Рахова прорвало трубопровод «Т Плюс»: в яму с кипятком угодила легковушка

30 Апр 2020 2020-04-30T16:44:53+03:00

В яму с кипятком в центре Саратова провалилась легковушка

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В центре Саратова сегодня, 30 апреля, случился прорыв трубопровода энергетиков.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, коммунальная авария произошла на улице Рахова. По дороге потек кипяток, а в яму успела угодить легковушка.

«Лада Ларгус» застряла в провале. Водитель долго не мог высвободить машину из плена. На помощь ему подоспел другой автомобилист. С помощью троса они вытащили транспорт.

Также потоки воды стекают на перекрестке Рахова и Вавилова.

Компания «Т Плюс» перекрыла улицу Рахова от Вавилова до Большой Казачьей. Работы на трубопроводе будут вестись ориентировочно до 07:00 завтра, 1 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776412" frameborder="0"></iframe> Яма с водопадом из кипятка в центре Саратова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776414" frameborder="0"></iframe> Машина провалилась в яму в центре Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU