Хвалынский парк-отель приглашает на майские праздники во время ограничительных мер

30 Апр 2020 2020-04-30T17:02:08+03:00

Объявление на сайте парк-отеля гласит, что он работает

Предполагается, что на него не действует запрет на работу санаториев и баз отдыха

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Один из крупнейших в Саратовской области курортов приглашает на майские праздники.

Как сообщили «КП-Саратов» читатели, продолжает свою работу парк-отель «Хвалынь» в Хвалынском районе.

При этом граждане недоумевают, как получилось, что курорт функционирует, несмотря на ограничительные меры и запрет на работу для разного рода санаториев, баз отдыха до 1 июня.

На сайте парк-отеля «Хвалынь» действительно сообщается, что он продолжает работать даже сейчас. Более того, активно приглашает жителей на майские праздники. Хотя остальные базы отдыха и турбазы закрыты. На прошедшем накануне заседании оперативного штаба было дано отдельное поручение полиции: на праздниках проверять все излюбленные места отдыха горожан, в случае обнаружения там граждан — принимать меры, а хозяевам заведений грозит персональная ответственность.

Редакция «Комсомолки» связалась с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской. Она отметила, что запрет не распространяется на гостиницы. А парк-отель «Хвалынь» по ОКВЭД действительно является гостиницей.

- На майские праздники приглашают они совершенно зря, но работать они имеют право, — подтвердила Виктория Бородянская.

Возможно, постановление правительства Саратовской области №214-П от 27 марта, которое прямо запрещает работу «гостиниц, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения» не распространяется на парк-отель.

Постановление правительства №214-П

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ИСТОЧНИК KP.RU