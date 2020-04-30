2020-04-30T17:02:08+03:00
Общество

Хвалынский парк-отель приглашает на майские праздники во время ограничительных мер

Предполагается, что на него не действует запрет на работу санаториев и баз отдыха
Поделиться:
Объявление на сайте парк-отеля гласит, что он работаетОбъявление на сайте парк-отеля гласит, что он работает
Изменить размер текста:

Один из крупнейших в Саратовской области курортов приглашает на майские праздники.

Как сообщили «КП-Саратов» читатели, продолжает свою работу парк-отель «Хвалынь» в Хвалынском районе.

При этом граждане недоумевают, как получилось, что курорт функционирует, несмотря на ограничительные меры и запрет на работу для разного рода санаториев, баз отдыха до 1 июня.

На сайте парк-отеля «Хвалынь» действительно сообщается, что он продолжает работать даже сейчас. Более того, активно приглашает жителей на майские праздники. Хотя остальные базы отдыха и турбазы закрыты. На прошедшем накануне заседании оперативного штаба было дано отдельное поручение полиции: на праздниках проверять все излюбленные места отдыха горожан, в случае обнаружения там граждан — принимать меры, а хозяевам заведений грозит персональная ответственность.

Редакция «Комсомолки» связалась с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской. Она отметила, что запрет не распространяется на гостиницы. А парк-отель «Хвалынь» по ОКВЭД действительно является гостиницей.

- На майские праздники приглашают они совершенно зря, но работать они имеют право, — подтвердила Виктория Бородянская.

Возможно, постановление правительства Саратовской области №214-П от 27 марта, которое прямо запрещает работу «гостиниц, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения» не распространяется на парк-отель.

Постановление правительства №214-П

Постановление правительства №214-П

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный ветер мешает пожарным тушить четыре дома в Саратове
На Рахова прорвало трубопровод «Т Плюс»: в яму с кипятком угодила легковушка
Хвалынский парк-отель приглашает на майские праздники во время ограничительных мер
В Саратове продезинфицировали 282 дома
В Саратовской области снизились цены на дизтопливо
Николай Панков потребовал сделать график ремонта тротуаров на улице Киселева
Под Балашовом двое мужчин до смерти забили приятеля табуретом
Росгвардейцы спасли из горящего дома на Мичурина домашних животных
Сегодня Алексей Зелепукин проведет прямую линию
Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку
Некачественные дороги Энгельса подрядчики будут переделывать за свой счет
Карантин из-за коронавируса в Саратовской области: губернатор не смог дозвониться в изолированный Балтай
На «Стрелке» в Саратове два человека пострадали в ДТП
За кредит в 300 тыс. рублей житель Вольска перевел мошенникам почти половину от этой суммы
Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5 колесо» заявила о бесплатном обслуживании машин скорой помощи, МЧС, полиции, Росгвардии и коммунальных служб
«Комсомольская правда» проводит тест по истории бронетехники
Роспотребнадзор: масочный режим в Саратове введен из-за недисциплинированных граждан
Представители Саратовской области приняли участие в Московском международном салоне образования, посвященном обучению финансовой грамотности
В центре Саратова горит квартира
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»
На брифинге в Саратове не подтвердили смерть еще двух пациентов от коронавируса
«ДОМ. МАГИСТРАТУРА. ВОЗМОЖНОСТИ»: серия вебинаров от преподавателей Поволжского института управления РАНХиГС
Валерий Радаев о состоянии населения в период самоизоляции: Оно устало
Жители Энгельса хуже саратовцев соблюдают самоизоляцию
Александр Стрелюхин: Стоит задача не допустить роста цен на хлеб
Своих безработных по тысяче в день: Александр Стрелюхин потребовал выбросить из планов тему нехватки иностранных рабочих