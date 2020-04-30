В Саратове продезинфицировали 282 дома

30 Апр 2020 2020-04-30T16:14:41+03:00

Обработка прошла в 2 287 зданиях по региону

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В Саратовской области за сегодняшний день продезинфицировано 2 287 домов, в Саратове — 282.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», УК планируют продолжать эту работу и в праздники.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на сегодня организации получили 57 предостережений на проведение уборки и дезинфекцию. Из них исполнено уже 36.

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ИСТОЧНИК KP.RU