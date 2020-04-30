В Саратовской области снизились цены на дизтопливо
По состоянию на 30 апреля 2020 года среднестатистическая розничная цена на моторное топливо на рынке Саратовской области составляет 43,95 рубля.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, это седьмое место в ПФО и 26-е — в России.
В целом за минувшую неделю цена не изменилась. Однако с начала 2020 года на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний розничные цены на дизельное топливо снизились на сумму от 40 до 60 копеек, что составляет от 0,9 до 1,3%.
Министерство промышленности и энергетики области осуществляет ежедневный мониторинг цен на топливо на АЗС региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU