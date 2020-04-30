В Саратовской области снизились цены на дизтопливо

30 Апр 2020 2020-04-30T15:27:00+03:00

Дизтопливо подешевело с начала года Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года ДТ подешевело на 0,9-1,3% на АЗС вертикально-интегрированных нефтекомпаний

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 30 апреля 2020 года среднестатистическая розничная цена на моторное топливо на рынке Саратовской области составляет 43,95 рубля.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, это седьмое место в ПФО и 26-е — в России.

В целом за минувшую неделю цена не изменилась. Однако с начала 2020 года на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний розничные цены на дизельное топливо снизились на сумму от 40 до 60 копеек, что составляет от 0,9 до 1,3%.

Министерство промышленности и энергетики области осуществляет ежедневный мониторинг цен на топливо на АЗС региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU