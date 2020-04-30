Николая Панков потребовал сделать график ремонта тротуаров на улице Киселева

30 Апр 2020 2020-04-30T15:23:02+03:00

Также нужно расширить пешеходную зону и сделать пандусы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 апреля, депутат Госдумы Николай Панков провел рейд по ремонту тротуара на улице Киселева в Саратове. Работы идут на средства, которые получил город благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Во время рейда Николаю Панкову сообщили, что были замечания по щебню, бортовому камню, но подрядчик все переделал. Однако депутату так и не показали графика работ, лишь озвучили конечную дату.

Идут работы на улице КиселеваФото: Дарья Вострикова

- Вы скажете, закончим в мае. Приду, а вы скажете — что в июне. Сталкивались с тем, что строители говорили об увеличении сроков сдачи из-за невозможности поднять люки. На каждый объект сделайте график, — потребовал Николай Панков.

Он отметил, что нужно расширить зону тротуара под пешеходный трафик, а уклон у дворов сделать такой, чтоб вода туда не затекала. Также нужно сделать пандус.

Но самое главное, по мнению Николая Панкова, не «распахивать» всю территорию, а делать поэтапно, отдельными участками, чтобы жителям было удобно. А также решить проблему с поднятием люков.

Работа долждна вестись поэтапно, чтобы не доставлять неудобств жителямФото: Дарья Вострикова

Все замечания адресованы Дасиму Рамалданову из организации «Автодорожник».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU