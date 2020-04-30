Под Балашовом двое мужчин до смерти забили приятеля табуретом

30 Апр 2020 2020-04-30T15:16:23+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые избили своего друга из Самойловского района до смерти.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 17 апреля ночью в одном из частных домов на Садовой улице в Самойловке пили спиртное трое приятелей.

Между ними вспыхнул конфликт, из-за чего 29-летний мужчина вместе с 35-летним товарищем начали избивать своего 29-летнего друга табуретом по голове.

Потерпевшего с травмами доставили в больницу, где он скончался. Судебно-медицинское исследование трупа показало, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Предполагаемых преступников задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование дела набирает ход.

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ИСТОЧНИК KP.RU