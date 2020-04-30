Росгвардейцы спасли из горящего дома на Мичурина домашних животных

30 Апр 2020 2020-04-30T14:53:18+03:00

Сергей Яценко и Азамат Ализиев. Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области

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В Саратове росгвардейцы спасли из горящей квартиры домашних животных и эвакуировали жильцов дома.

- Во время патруля старший сержант Сергей Яценко и прапорщик Азамат Ализиев заметили клубы дыма на последнем этаже четырехэтажного дома на пересечении Тулупной и Мичурина. Они вызвали экстренные службы и поднялись наверх, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области

Отважные мужчины обследовали жилище, убедились, что людей нет, и спасли домашних животных. Также Яценко и Ализиев эвакуировали всех жильцов из задымленного подъезда.

Вскоре прибыли пожарные, которые потушили пламя.

Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU