Росгвардейцы спасли из горящего дома на Мичурина домашних животных
В Саратове росгвардейцы спасли из горящей квартиры домашних животных и эвакуировали жильцов дома.
- Во время патруля старший сержант Сергей Яценко и прапорщик Азамат Ализиев заметили клубы дыма на последнем этаже четырехэтажного дома на пересечении Тулупной и Мичурина. Они вызвали экстренные службы и поднялись наверх, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.
Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области
Отважные мужчины обследовали жилище, убедились, что людей нет, и спасли домашних животных. Также Яценко и Ализиев эвакуировали всех жильцов из задымленного подъезда.
Вскоре прибыли пожарные, которые потушили пламя.
Фото пресс-службы Росгвардии по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU