Сегодня Алексей Зелепукин проведет прямую линию
Сегодня, 30 апреля, пройдет прямая линия с начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексеем Зелепукиным.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, любой желающий может задать свой вопрос с 16:00 до 17:00.
В прямой линии также будут задействованы руководители профильных отделов Управления и районных подразделений по вопросам миграции.
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ИСТОЧНИК KP.RU