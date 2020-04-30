Сегодня Алексей Зелепукин проведет прямую линию

30 Апр 2020 2020-04-30T14:37:17+03:00

Задать свой вопрос можно с 16:00 до 17:00

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Сегодня, 30 апреля, пройдет прямая линия с начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковником полиции Алексеем Зелепукиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, любой желающий может задать свой вопрос с 16:00 до 17:00.

В прямой линии также будут задействованы руководители профильных отделов Управления и районных подразделений по вопросам миграции.

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ИСТОЧНИК KP.RU