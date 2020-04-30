Некачественные дороги Энгельса подрядчики будут переделывать за свой счет
В Энгельсе не все отремонтированные дороги соответствуют нормативам.
В этом убедились члену комитета по ЖКХ, ТЬЭК, транспорту и связи администрации района, которые начали проверки выполненных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как оказалось, на свежеотремонтированных дорогах уже имеются колеи, поперечные трещины как по всей ширине, так и сеткой на локальных участках, а также зафиксированы случаи, когда минеральный заполнитель просто высыпался.
В связи с этим дороги будут повторно осмотрены с участием представителей подрядных организаций. Специализированная лаборатория проведет диагностику и подготовит заключение о качестве дорог.
В итоге подрядчикам придется за свой счет устранять выявленные дефекты. Гарантийный срок по контрактам составляет пять лет.
- В 2020 году будет применен новый вид ремонта дорог с технологиями, предусматривающими полную замену дорожного покрытия, с максимальным использованием местных строительных материалов, — отметили в администрации Энгельсского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU