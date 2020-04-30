Некачественные дороги Энгельса подрядчики будут переделывать за свой счет

30 Апр 2020 2020-04-30T14:08:35+03:00

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В Энгельсе не все отремонтированные дороги соответствуют нормативам.

В этом убедились члену комитета по ЖКХ, ТЬЭК, транспорту и связи администрации района, которые начали проверки выполненных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как оказалось, на свежеотремонтированных дорогах уже имеются колеи, поперечные трещины как по всей ширине, так и сеткой на локальных участках, а также зафиксированы случаи, когда минеральный заполнитель просто высыпался.

В связи с этим дороги будут повторно осмотрены с участием представителей подрядных организаций. Специализированная лаборатория проведет диагностику и подготовит заключение о качестве дорог.

В итоге подрядчикам придется за свой счет устранять выявленные дефекты. Гарантийный срок по контрактам составляет пять лет.

- В 2020 году будет применен новый вид ремонта дорог с технологиями, предусматривающими полную замену дорожного покрытия, с максимальным использованием местных строительных материалов, — отметили в администрации Энгельсского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU