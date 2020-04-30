2020-04-30T13:59:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин из-за коронавируса в Саратовской области: губернатор не смог дозвониться в изолированный Балтай

В закрытом от внешнего мира райцентре есть COVID-19, но нет электричества
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Радаев провел селекторное совещание с главами районов по ситуации с коронавирусомРадаев провел селекторное совещание с главами районов по ситуации с коронавирусом
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В ходе селекторного совещания 30 апреля с главами районов по ситуации с коронавирусом, губернатор Валерий Радаев не смог выслушать доклад главы Балтайского района, где административный центр закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса — здесь уже 20 заразившихся в пяти выявленных очагах.

Глава района не вышел на селекторное совещание — связь установить не удалось. Как пояснили губернатору — в Балтае в это время отключилось электричество.

С главой Ершовского района Светланой Зубрицкой видеосвязь состоялась.

В изолированном на карантин Ершовском районе уже 67 случаев заражения, 43 — в городе и 25 — в селах. 25 больных не ощущают симптомов и остаются на домашней изоляции, 16 человек уже выздоровели, остальные находятся в больницах областного центра. В Ершовском районе 26 очагов заражения коронавирусом.

Отчитался также глава Федоровского района, где произошел 47% рост заболеваемости в четырех очагах.

Ранее губернатор высказывался о том, что в распространении коронавируса в районах большую долю ответственности несут главы и местные власти, которые должны выполнять все предписания Роспотребнадзора, отслеживать приезжих и не допускать роста заражений.

Коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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