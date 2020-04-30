На «Стрелке» в Саратове два человека пострадали в ДТП
В Кировском районе Саратова сегодня днем, 30 апреля, случилось ДТП.
- По предварительным данным, в 13:00 на пересечении улицы Украинская и проспекта 50 лет Октября столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2111, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В аварии пострадали 53-летний водитель иномарки и его 55-летний пассажир. Их госпитализировали. Шофер «одиннадцатой» — 30-летний мужчина — не получил травм.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU