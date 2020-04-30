За кредит в 300 тыс. рублей житель Вольска перевел мошенникам почти половину от этой суммы

30 Апр 2020 2020-04-30T13:17:48+03:00

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Житель Вольска захотел взять кредит, но наткнулся на мошенников и перевел им крупную сумму денег.

- Мужчина обратился в полицию и рассказал, что на одном из сайтов в интернете оставил заявку на получение займа. Скоро ему позвонил неизвестный и заявил, что ему одобрили кредит в 300 тыс. рублей, но чтобы их получить, нужно открыть счет, а это услуга платная, оплатить страховку и курьерские услуги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Доверчивый мужчина перевел на указанные мошенником счета более 135 тыс. рублей, но кредит не получил.

Полицейские проводят проверку и просят граждан не доверять незнакомцам. Нельзя переводить деньги неизвестным. Чтобы оформить кредит, следует обратиться в банк, а историю оформления кредита можно отследить на официальном сайте учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU