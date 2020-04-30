«Комсомольская правда» проводит тест по истории бронетехники
Пройдите тест и получите награду
.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Комсомольская правда» проводит тест «А ты танкист?».
Вы можете узнать, насколько хорошо вы знаете историю бронетехники, ответив всего на десять вопросов, а также получить награду в World of Tanks.
Пройти тест можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU