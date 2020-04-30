«Комсомольская правда» проводит тест по истории бронетехники

30 Апр 2020 2020-04-30T13:05:08+03:00

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«Комсомольская правда» проводит тест «А ты танкист?».

Вы можете узнать, насколько хорошо вы знаете историю бронетехники, ответив всего на десять вопросов, а также получить награду в World of Tanks.

Пройти тест можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU