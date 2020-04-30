В центре Саратова горит квартира
Огонь перекинулся на кровлю
Фото из соцсети
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В центре Саратова сегодня, 30 апреля, произошел пожар.
Возгорание случилось в квартире дома на перекрестке Мичурина и Тулупной. Огонь перекинулся на кровлю.
На месте работают пожарные, сотрудники Центра медицины катастроф, пожарные, сообщает «ЧП Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU