В центре Саратова горит квартира

30 Апр 2020 2020-04-30T12:57:26+03:00

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В центре Саратова сегодня, 30 апреля, произошел пожар.

Возгорание случилось в квартире дома на перекрестке Мичурина и Тулупной. Огонь перекинулся на кровлю.

На месте работают пожарные, сотрудники Центра медицины катастроф, пожарные, сообщает «ЧП Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU