На брифинге в Саратове не подтвердили смерть еще двух пациентов от коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T12:45:43+03:00

Первый замминистра заявил, что большая часть смертей не связана с коронавирусом

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что действительно на сегодня, 30 апреля, зарегистрировано уже девять смертей пациентов с коронавирусом. Однако лишь у одного заразившегося из Балакова причиной смерти назван COVID-19.

Еще двое — это пациентка Черкасского психоневрологического интерната в Вольском районе, пожилая женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пожилой мужчина из другого района области. У него коронавирус подтвердился практически одновременно со смертью.

По этим по двум случаям проводятся дополнительные исследования. По словам Шувалова, медики склоняются к тому, что причины этих двух смертей — иные заболевания. Однако окончательную точку поставят исследования.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Олег Костин на заседании правительства сегодня заявил о трех смертях от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU