Валерий Радаев о состоянии населения в период самоизоляции: Оно устало
Губернатор Радаев проводит селекторное совещание с главами районов области по ситуации с коронавирусом.
- Третий инкубационный период приходится на майские праздники. Нужно работать с населением. Оно устало. Но надо объяснять, что пик заболеваемости еще не пройден, в 36 муниципалитетах уже обнаружен коронавирус.
Призываю пресекать все попытки приезда на праздники тех саратовцев, которые живут в других регионах.
Надо обращать внимание на адресную поддержку и нужна реакция власти на любое индивидуальное обращение.
Лично мне до 300 обращений поступает, с жалобами и вопросами. Если так, значит, до них не доводят информацию. Просил бы сделать выводы и усилить информирование, не только областным структурам, но и глав администраций на местах. Надо входить в положение людей и работать неформально, — заявил Валерий Радаев во вступительном слове.
- Не надо выяснять кто главнее, — обратился Радаев к подчиненным. — Есть инструкции у всех по коронавирусу, главное их не нарушать, чтобы никто не заболел.
ИСТОЧНИК KP.RU