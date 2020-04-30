Валерий Радаев о состоянии населения в период самоизоляции: Оно устало

30 Апр 2020 2020-04-30T12:43:06+03:00

Пик коронавируса в регионе еще не достигнут

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Губернатор Радаев проводит селекторное совещание с главами районов области по ситуации с коронавирусом.

- Третий инкубационный период приходится на майские праздники. Нужно работать с населением. Оно устало. Но надо объяснять, что пик заболеваемости еще не пройден, в 36 муниципалитетах уже обнаружен коронавирус.

Призываю пресекать все попытки приезда на праздники тех саратовцев, которые живут в других регионах.

Надо обращать внимание на адресную поддержку и нужна реакция власти на любое индивидуальное обращение.

Лично мне до 300 обращений поступает, с жалобами и вопросами. Если так, значит, до них не доводят информацию. Просил бы сделать выводы и усилить информирование, не только областным структурам, но и глав администраций на местах. Надо входить в положение людей и работать неформально, — заявил Валерий Радаев во вступительном слове.

- Не надо выяснять кто главнее, — обратился Радаев к подчиненным. — Есть инструкции у всех по коронавирусу, главное их не нарушать, чтобы никто не заболел.

ИСТОЧНИК KP.RU