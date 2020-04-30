Жители Энгельса хуже саратовцев соблюдают самоизоляцию
Индекс самоизоляции в Саратове крайне низок. Сегодня, по данным сервиса Яндекс, он составляет всего 2,0 балла.
Причем в Энгельсе еще ниже — 1,9 балла.
Это означает, что много людей пренебрегают запретом на прогулки и выходят на улицы, нарушая режим самоизоляции.
Впрочем, подобная ситуация наблюдается по всей России. Мало в каком городе индекс выше 3 баллов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU