Жители Энгельса хуже саратовцев соблюдают самоизоляцию

30 Апр 2020 2020-04-30T12:40:33+03:00

Индекс самоизоляции в Саратове и Энгельсе

Индекс там всего 1,9 балла

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Индекс самоизоляции в Саратове крайне низок. Сегодня, по данным сервиса Яндекс, он составляет всего 2,0 балла.

Причем в Энгельсе еще ниже — 1,9 балла.

Это означает, что много людей пренебрегают запретом на прогулки и выходят на улицы, нарушая режим самоизоляции.

Впрочем, подобная ситуация наблюдается по всей России. Мало в каком городе индекс выше 3 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU