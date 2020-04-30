Александр Стрелюхин: Стоит задача не допустить роста цен на хлеб

30 Апр 2020 2020-04-30T12:39:32+03:00

Цены на хлеб не должны вырасти - такую задачу поставил Александр Стрелюхин Фото: Екатерина Семенова

Цены на зерно сложились ниже среднерыночных, что должно отразиться на стоимости выпечки хлебобулочных изделий

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Цена на хлеб и хлебобулочные изделия в Саратовской области не должна измениться.

Такую задачу поставил в ходе заседания правительства 30 апреля председатель правительства Александр Стрелюхин.

Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева сообщила, что цены на зерно сложились ниже среднерыночных. Это должно отразиться на экономике мукомолов. Следовательно, на предприятиях хлебопекарной промышленности.

- Это должно отразиться на стоимости муки. Мы должны обеспечить стоимость продуктов выпечки хлеба без изменения цены. Особенно в период, когда сложная ситуация по стране в целом в период пандемии коронавируса, — заявил Александр Стрелюхин.

Он подчеркнул, что ставится именно такая задача.

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ИСТОЧНИК KP.RU