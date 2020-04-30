2020-04-30T12:37:06+03:00
Общество

Своих безработных по тысяче в день: Александр Стрелюхин потребовал выбросить из планов тему нехватки иностранных рабочих

Тема нехватки работников в сельском хозяйстве возникла на заседании правительства области 30 апреля
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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В Саратовской области официально трудятся в сельском хозяйстве 600 иностранцев. Проблема возникла по 180 из них, которые являются сезонными.

- Только два района у нас с проблемой такой, будем подбирать кадры для этих работ, — сказала в ходе доклада на заседании правительства министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.

Это вызвало резкую реакцию председателя правительства Александра Стрелюхина.

- Давайте исключать из лексикона проблему иностранных работников. У нас у зампреда Сергея Наумова количество безработных наших граждан … по тысяче человек в день освобождается. Надо просто людям платить, создавать условия, и не нужны иностранцы. Рассчитывать, что завтра приедут корейцы, узбеки или китайцы — не надо. Ситуация в каждом районе разная, но давайте выбросим это вообще из стратегии и лексикона эту тему, — потребовал Александр Стрелюхин.

Кравцева доложила, что в Саратовской области полевые работы в разгаре. Хозяйства были подготовлены и по сменам и по технике. Работы начали на три недели раньше, но потом погода притормозила.

- 2,7 млн гектаров в планах посевной, пока мы больше всех по ПФО засеяли — 18% уже от плана. Максимально отсеялся юг, отстают северный и центральный районы.

Единственный сдерживающий фактор — погода, но ускоряемся — по 100 тыс. гектаров посевов в сутки мы вышли. По сравнению с прошлым годом, не отстаем. Прибавили использование удобрений — 70 тыс. тонн закуплено. Можем смело говорить, если погода не подведет, то на 4,4 млн тонн зерна урожая выйдем к концу года. 95% озимых в хорошем состоянии, — рассказала Татьяна Кравцева.

Общая потребность региона в зерне — 1,3 млн тонн. Еще прошлогодние запасы составляют сейчас 360 тыс. тонн зерна. От 2,5 до 3 млн тонн каждый год поступает в продажу. Учитывая, что экспортные поставки сейчас не рассматриваются, все потоки продаж ориентируются на внутренние рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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