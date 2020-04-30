2020-04-30T12:33:07+03:00
Общество

В правительстве описали социальный портрет безработного в Саратове: количество безработных выросло на 5 тысяч человек

Заявки на увольнения еще 2,5 тыс. человек подали 1130 предприятий
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Уровень безработицы в Саратовской области повысился с 1 до 1,3%, это дополнительно несколько тысяч человек. Если на 1 января в службе занятости на учете было 10 050 безработных, то на 29 апреля — уже 15 494 безработных. Об этом на заседании правительства заявил зампред Сергей Наумов.

Из общего числа безработных пособие получают 13 683 человека, при этом 4 тыс. из них получают минимальный размер пособия.

С 9 по 29 апреля получили 10 846 заявлений от граждан, только за вчера 200 заявлений.

- Средний портрет сегодняшнего безработного — городской житель от 39 до 50 лет, уволившийся по собственному желанию, который работал в торговле или на обрабатывающих предприятиях, — рассказал Наумов.

Он отметил, что сейчас поданы заявки от 1 130 предприятий на увольнение 2,5 тыс. работников в ближайшие два месяца.

В условиях неполной занятости сегодня работают 5,8 тыс. человек.

В 52 организации области зафиксирована просрочка по зарплате перед 5,5 тыс. сотрудников, это 303 млн рублей.

- 790 млн рублей нам перечислено из федерального центра на выплаты по безработице, Мы попросили дополнительные деньги потому что видим прирост безработицы, нам может не хватить того, что выделили. Нужно еще от 1,5 до 2 млрд рублей, чтобы были зарезервированы на выплаты по 12 тыс. будущим безработным, — заметил председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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