В Саратове начал работать велопатруль

30 Апр 2020 2020-04-30T12:30:11+03:00

Пока что он состоит из шести человек

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В Саратове заступил на дежурство велопатруль.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, пока он насчитывает три наряда из двух человек — шести велосипедистов из числа сотрудников ППС.

При себе у них есть спецсредства и документы для предотвращения нарушений.

В первый же день работы полицейские задержали парня, который выбежал из магазина на улице Рахова. На требование правоохранителей об остановке он ускорился еще сильнее. Молодого человека задержали у дома №126 на улице Рахова и доставили в отдел.

Выяснилось, что он унес из торговой точки шампуни для продажи.

Патрули курсируют на бульваре Героев Отечества, проспекте 50 лет Октября, в сквере на улице Рахова. Однако их локацию могут поменять в зависимости от оперативной обстановки.

Функции полицейских такие же, как у пеших или автомобильных патрулей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776305" frameborder="0"></iframe> В Саратове на дежурство заступил велопатруль.

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ИСТОЧНИК KP.RU