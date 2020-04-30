В Саратове начал работать велопатруль
В Саратове заступил на дежурство велопатруль.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, пока он насчитывает три наряда из двух человек — шести велосипедистов из числа сотрудников ППС.
При себе у них есть спецсредства и документы для предотвращения нарушений.
В первый же день работы полицейские задержали парня, который выбежал из магазина на улице Рахова. На требование правоохранителей об остановке он ускорился еще сильнее. Молодого человека задержали у дома №126 на улице Рахова и доставили в отдел.
Выяснилось, что он унес из торговой точки шампуни для продажи.
Патрули курсируют на бульваре Героев Отечества, проспекте 50 лет Октября, в сквере на улице Рахова. Однако их локацию могут поменять в зависимости от оперативной обстановки.
Функции полицейских такие же, как у пеших или автомобильных патрулей.
В Саратове на дежурство заступил велопатруль.
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ИСТОЧНИК KP.RU