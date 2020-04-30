Жители Саратовской области перестали платить за ЖКУ

30 Апр 2020 2020-04-30T12:28:03+03:00

Жители и-за падения доходов все меньше оплачивают коммунальные услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

Собираемость платежей в апреле упала почти вдвое

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В апреле 2020 года в Саратовской области резко сократилась оплата за топливно-энергетические ресурсы.

Как сообщил на заседании правительства зампред Роман Бусаргин, если в марте было оплачено около 90% платежей за ЖКУ, то по данным на 28 апреля — всего 52%.

Он назвал две основным причины такого — снижение доходов у населения и режим самоизоляции граждан.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил взять вопрос оплаты за ЖКУ на жесточайший контроль.

- Никому не позволено заниматься самодеятельностью, — заявил он.

Напомним, в России до конца года отменены штрафы за просрочку оплаты. Однако от самих платежей граждан никто не освобождал.

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ИСТОЧНИК KP.RU