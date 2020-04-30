Футболисты «Сокола» перечислили деньги на строительство инфекционного центра в Саратове
К ним присоединился тренерский штаб и другие сотрудники клуба
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Футболисты саратовского клуба «Сокол» перечислили часть своего заработка на строительства инфекционной больницы в Саратове.
Как сообщается на официальном сайте клуба, к инициативе присоединился тренерский штаб и другие сотрудники клуба.
Гендиректор клуба Алексей Потапов дал комментарий «Матч-ТВ», в котором рассказал, что они собрали 100 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU