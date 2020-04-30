2020-04-30T10:49:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Сокращается время работы горячей линии правительства Саратовской области по коронавирусу

Звонки будут принимать только до восьми вечера
Екатерина Семенова
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Позвонить на горячую линию можно будет только до восьми часов вечераПозвонить на горячую линию можно будет только до восьми часов вечераФото: Иван МАКЕЕВ
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Меняется время работы горячей линии правительства Саратовской области, созданной в связи с ситуацией по коронавирусу.

Председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании правительства напомнил, что она была создана 2 апреля.

По телефону 8-800-444-62-64 звонки поступали с 8 до 24 часов. Однако с завтрашнего дня позвонить можно будет только до 20 часов.

Александр Стрелюхин объяснил это заметным снижением числа обращений. Если в первые дни поступало около двух тыс. звонков, то вчера их было всего 300. И после восьми вечера люди звонят очень редко.

По-прежнему больше половины вопросов касаются возможностью передвижения и штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Председатель правительства также заявил, что, несмотря на майские праздники, в администрациях всех районов и органах власти не должны игнорировать обращения и вопросы граждан и оперативно реагировать.

- Жители не должны оставаться один на один с проблемами, — подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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