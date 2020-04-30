Коронавирус в Саратове: школьники будут сдавать экзамены позже

30 Апр 2020 2020-04-30T10:11:15+03:00

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Изменен резервный день написания итогового сочинения для саратовских школьников.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, это будет не 6 мая, а 25. Рособрнадзор принял такое решение. Уже 99% ребят прошли эту процедуру и получили «зачет», важное условие для допуска к государственной итоговой аттестации.

Если эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры не позволят провести сочинение в этот день, дату снова перенесут.

Планируется, что выпускные экзамены пройдут в первые два месяца лета. Девятиклассники будут сдавать русский язык и математику с 1 июня по 31 июля. 11-классники проверят свои знания с 8 июня по 11 июля.

Напомним, что муниципалитетам рекомендовано закончить учебный год раньше. Но 6, 7 и 8 мая ребята будут заниматься дистанционно, как и те, кто получают знания в колледжах, техникумах и вузах. Последние продолжат учебу после праздничных майских дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU