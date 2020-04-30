Нехватка тестов на коронавирус для медиков в Саратове: прокурор области потребовал обеспечить тесты для врачей
Ольга Кожанова, главный санитарный врач Саратовской области, потребовала от глав местных администраций вести четкий учет прибывающих из других регионов, своевременно уведомлять их о самоизоляции и контролировать исполнение этого решения.
- Выполнять все решения Роспотребнадзора и жесткая самоизоляция на майские праздники — описала она основные требования.
Прокурор области Сергей Филипенко обратил внимание на отсутствие тестирования медиков.
- Необходимо усилить контроль за вашим предписанием №39Э — обязательное тестирование лиц — медперсонала. Не буду перечислять названия медучреждений, где врачи не проходят своевременное тестирование, — обратился прокурор к Кожановой.
- У нас есть достаточно тестов для медиков, которые помог нам получить Володин. К концу дня по всем клиникам, что работают с коронавирусом и собираются работать, поименно предоставьте мне списки врачей, кто прошел тестирование, — потребовал председатель правительства Александр Стрелюхин.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU