Нехватка тестов на коронавирус для медиков в Саратове: прокурор области потребовал обеспечить тесты для врачей

30 Апр 2020 2020-04-30T10:47:37+03:00

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Ольга Кожанова, главный санитарный врач Саратовской области, потребовала от глав местных администраций вести четкий учет прибывающих из других регионов, своевременно уведомлять их о самоизоляции и контролировать исполнение этого решения.

- Выполнять все решения Роспотребнадзора и жесткая самоизоляция на майские праздники — описала она основные требования.

Прокурор области Сергей Филипенко обратил внимание на отсутствие тестирования медиков.

- Необходимо усилить контроль за вашим предписанием №39Э — обязательное тестирование лиц — медперсонала. Не буду перечислять названия медучреждений, где врачи не проходят своевременное тестирование, — обратился прокурор к Кожановой.

- У нас есть достаточно тестов для медиков, которые помог нам получить Володин. К концу дня по всем клиникам, что работают с коронавирусом и собираются работать, поименно предоставьте мне списки врачей, кто прошел тестирование, — потребовал председатель правительства Александр Стрелюхин.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU