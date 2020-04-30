Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области

30 Апр 2020 2020-04-30T10:35:59+03:00

Скончались три человека с коронавирусом в Саратове Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Саратовской области три пациента умерли от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения области Олег Костин на заседании правительства.

Ранее сообщалось только об одном таком погибшем. Еще семь человек, зараженных коронавирусом, скончались от других тяжелых заболеваний.

52 пациента выздоровели и выписаны.

Сейчас 224 пациента с коронавирусом находятся в стационарах. Из них шестеро — в тяжелом состоянии и на аппаратах ИВЛ.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU