В магазине Энгельса пенсионер украл кошелек с документами

30 Апр 2020 2020-04-30T09:32:41+03:00

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Полиция раскрыла кражу у 45-летней женщины в магазине на Веселой улице в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 февраля в 19:00 она была в торговой точке и оставила в корзине кошелек с документами на свое имя, банковскими картами и деньгами — 19 тыс. рублей.

Выяснилось, что ее имущество забрал себе 70-летний житель поселка Придорожный, средства он успел потратить.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU