В магазине Энгельса пенсионер украл кошелек с документами
Полиция раскрыла кражу у 45-летней женщины в магазине на Веселой улице в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 февраля в 19:00 она была в торговой точке и оставила в корзине кошелек с документами на свое имя, банковскими картами и деньгами — 19 тыс. рублей.
Выяснилось, что ее имущество забрал себе 70-летний житель поселка Придорожный, средства он успел потратить.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU