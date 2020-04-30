Четыре человека пострадали в столкновении легковушек в центре Саратова

30 Апр 2020 2020-04-30T09:00:58+03:00

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Вчера, 29 апреля, на пересечении улиц Чапаева и Мичурина в Саратове столкнулись Lada Granta и Ford Kuga.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», по словам очевидцев, водитель отечественного авто проехал перекресток на красный свет и влетел в иномарку.

Троих пассажиров из нее госпитализировали. Водителю «Лады» оказали помощь на месте, работали медики ЦМК.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU