Четыре человека пострадали в столкновении легковушек в центре Саратова
Вчера, 29 апреля, на пересечении улиц Чапаева и Мичурина в Саратове столкнулись Lada Granta и Ford Kuga.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по словам очевидцев, водитель отечественного авто проехал перекресток на красный свет и влетел в иномарку.
Троих пассажиров из нее госпитализировали. Водителю «Лады» оказали помощь на месте, работали медики ЦМК.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU