Пенсионеру из Энгельса три месяца не давали положенные лекарства

30 Апр 2020 2020-04-30T08:53:01+03:00

В поликлинике не выписывали рецепты

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Прокуратура помогла 63-летнему жителю Энгельса получить положенные лекарства.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, у мужчины хроническое заболевание, медикаменты ему должны давать бесплатно по программе государственных гарантий.

Три месяца сотрудники энгельсской городской поликлиники №2 не выписывали на них рецепты.

Прокурор внес представление главврачу учреждения, виновных привлекли к ответственности, а гражданин получил лекарства в необходимом количестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU