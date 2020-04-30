2020-04-30T08:53:01+03:00
Общество

Пенсионеру из Энгельса три месяца не давали положенные лекарства

В поликлинике не выписывали рецепты
Дарья Вострикова
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Прокуратура помогла 63-летнему жителю Энгельса получить положенные лекарства.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, у мужчины хроническое заболевание, медикаменты ему должны давать бесплатно по программе государственных гарантий.

Три месяца сотрудники энгельсской городской поликлиники №2 не выписывали на них рецепты.

Прокурор внес представление главврачу учреждения, виновных привлекли к ответственности, а гражданин получил лекарства в необходимом количестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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