Пенсионеру из Энгельса три месяца не давали положенные лекарства
Прокуратура помогла 63-летнему жителю Энгельса получить положенные лекарства.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, у мужчины хроническое заболевание, медикаменты ему должны давать бесплатно по программе государственных гарантий.
Три месяца сотрудники энгельсской городской поликлиники №2 не выписывали на них рецепты.
Прокурор внес представление главврачу учреждения, виновных привлекли к ответственности, а гражданин получил лекарства в необходимом количестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU