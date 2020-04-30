Водитель погиб в перевернувшемся на трассе под Саратовом минивэне

30 Апр 2020 2020-04-30T08:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Минивэн Renault Kangoo перевернулся в Татищевском районе Саратовской области ночью 30 апреля. В результате аварии погиб водитель.

По данным ГИБДД области, ДТП случилось в 02:35 на 252-м км трассы Тамбов — Саратов.

Фото ГИБДД Саратовской области

За рулем минивэна с номерами Саратовской области был 44-летний мужчина. Он, по всей видимости, не справился с управлением на ночной дороге и слетел в кювет, где машина перевернулась на крышу.

Водитель скончался от травм до приезда медиков скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU