Водитель погиб в перевернувшемся на трассе под Саратовом минивэне
Автомобиль слетел с дороги в Татищевском районе
В опрокинувшемся минивэне погиб водитель. Фото ГИБДД Саратовской области
Изменить размер текста:
Минивэн Renault Kangoo перевернулся в Татищевском районе Саратовской области ночью 30 апреля. В результате аварии погиб водитель.
По данным ГИБДД области, ДТП случилось в 02:35 на 252-м км трассы Тамбов — Саратов.
Фото ГИБДД Саратовской области
За рулем минивэна с номерами Саратовской области был 44-летний мужчина. Он, по всей видимости, не справился с управлением на ночной дороге и слетел в кювет, где машина перевернулась на крышу.
Водитель скончался от травм до приезда медиков скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU