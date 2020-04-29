Медицинские маски в Саратове за 425 рублей: Спикер ГД Володин обратился к прокурору области

29 Апр 2020 2020-04-29T21:00:03+03:00

Кто в правительстве области решил «распилить» федеральные деньги на закупке средств защиты теперь выясняют прокуроры

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В аккаунте сторонников Володина в Инстаграм volodin.saratov сообщили о запросе спикера ГД прокурору региона по поводу завышенных цен на закупки медицинских масок.

Правительство области разместило аукцион на закупку медицинских масок. При этом исходя из количества масок в заказе и цены аукциона получилось, что маски саратовские чиновники собираются покупать по цене 425 рублей за штуку.

- Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приемную Володина в Саратове. Руководитель приемной оперативно доложила об этом Вячеславу Володину. Он в этот момент находился на рабочем месте. Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, взял под личный контроль эту ситуацию, — сообщили сторонники Володина в Instagram.

Напомним, за последние несколько недель благодаря Вячеславу Володину Саратовская область получила из федерального центра финансирование на поддержку здравоохранения в общей сложности более 4 млрд рублей. О развитии ситуации и принятых решениях будем сообщать в паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU