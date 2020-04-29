Медицинские маски в Саратове за 425 рублей: Спикер ГД Володин обратился к прокурору области
В аккаунте сторонников Володина в Инстаграм volodin.saratov сообщили о запросе спикера ГД прокурору региона по поводу завышенных цен на закупки медицинских масок.
Правительство области разместило аукцион на закупку медицинских масок. При этом исходя из количества масок в заказе и цены аукциона получилось, что маски саратовские чиновники собираются покупать по цене 425 рублей за штуку.
- Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приемную Володина в Саратове. Руководитель приемной оперативно доложила об этом Вячеславу Володину. Он в этот момент находился на рабочем месте. Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, взял под личный контроль эту ситуацию, — сообщили сторонники Володина в Instagram.
Напомним, за последние несколько недель благодаря Вячеславу Володину Саратовская область получила из федерального центра финансирование на поддержку здравоохранения в общей сложности более 4 млрд рублей. О развитии ситуации и принятых решениях будем сообщать в паблике.
ИСТОЧНИК KP.RU