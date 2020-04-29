2020-04-29T20:31:25+03:00
Экономика

Александр Стрелюхин о выплатах безработным: Люди не должны остаться без средств к существованию

Поручено разобраться, почему многие получают лишь 1,5 тыс. рублей после потери работы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Александр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской областиАлександр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской областиФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовской области, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 14 719 безработных.

Как сообщил зампред правительства Сергей Наумов на заседании оперативного штаба, заявления на содействие в трудоустройстве через портал «Работа в России» подали 10 647 человек.

При этом он отметил, что максимальное пособие по безработице, которое составляет сейчас 12 130 рублей, получают лишь 3 127 человек. Минимальное — 1,5 тыс. рублей — 3 786 человек.

- Это те, кто работали по «серым схемам», — пояснил Сергей Наумов.

Председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что следует разобраться в ситуации. Он отметил, что максимальное пособие должны получать все те, кто остался без работы с 1 марта.

- Надо разобраться, чтобы никто из людей не остался без средств к существованию, чтобы люди чувствовали поддержку, — сказал он.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Стрелюхин о выплатах безработным: Люди не должны остаться без средств к существованию
В Саратове мужчина с фонариком ограбил автомобиль
На майские праздники полиция будет ежедневно проверять турбазы
В Заводском районе «Нива» сбила подростка с велосипедом
Обнародован проект новой инфекционной больницы в Саратове
Кому разрешили работать в Саратове в период самоизоляции: выходят на работу мастера по ремонту компьютеров, изготовители ключей
Окончание учебного года в Саратове: зампред Ирина Седова озвучила даты окончания учебы
Коронавирус в Саратове, последние новости 29 апреля 2020: в Саратовской области вводится масочный режим
Радаев обвинил районные власти в отсутствии контроля за приезжими с коронавирусом
В двух селах Саратовской области отменен карантин по бешенству
Дети из Саратова во второй раз выиграли международный конкурс рисунка
В Саратове сбор платежей за тепло и горячую воду за время самоизоляции упал на 35%
Депутат привезла наборы для творчества детям, находящимся на самоизоляции
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
В Кировском районе Саратова перевернулся ВАЗ
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика 29 апреля 2020
Названы улицы Саратова, которые перекопают в этом году
В Саратове случилось ДТП без водителей