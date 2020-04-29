Александр Стрелюхин о выплатах безработным: Люди не должны остаться без средств к существованию

29 Апр 2020 2020-04-29T20:31:25+03:00

Поручено разобраться, почему многие получают лишь 1,5 тыс. рублей после потери работы

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В Саратовской области, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 14 719 безработных.

Как сообщил зампред правительства Сергей Наумов на заседании оперативного штаба, заявления на содействие в трудоустройстве через портал «Работа в России» подали 10 647 человек.

При этом он отметил, что максимальное пособие по безработице, которое составляет сейчас 12 130 рублей, получают лишь 3 127 человек. Минимальное — 1,5 тыс. рублей — 3 786 человек.

- Это те, кто работали по «серым схемам», — пояснил Сергей Наумов.

Председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что следует разобраться в ситуации. Он отметил, что максимальное пособие должны получать все те, кто остался без работы с 1 марта.

- Надо разобраться, чтобы никто из людей не остался без средств к существованию, чтобы люди чувствовали поддержку, — сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU