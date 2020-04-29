На майские праздники полиция будет ежедневно проверять турбазы

29 Апр 2020 2020-04-29T20:22:57+03:00

В майские праздники на турбазу лучше не ездить Фото: Екатерина Семенова

Хозяевам грозит ответственность, если там найдут отдыхающих

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области полиция проверит все турбазы и места отдыха.

Как заявил на заседании оперативного штаба зампред правительства Сергей Наумов, все оно должны быть закрыты, особенно на майские праздники.

Зампред напомнил, что деятельность такого рода заведений приостановлена до 1 июня. Тем не менее в преддверии майских праздников органам правопорядка надлежит еще раз проверить их.

- Хозяева должны нести персональную ответственность, если на их территории будут задержаны люди, — подчеркнул Сергей Наумов.

Председатель правительства Александр Стрелюхин его поддержал и попросил полицию, несмотря на высокую загруженность, поставить проверку турбаз на контроль и ежедневно предоставлять отчет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU