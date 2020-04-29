2020-04-29T19:33:10+03:00
Происшествия

В Заводском районе «Нива» сбила подростка с велосипедом

Юноша госпитализирован
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова сегодня, 29 апреля, автомобиль наехал на школьника.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось примерно в 17:30. На перекрестке улиц Брянская и Южно-Зеленая водитель «Нивы» сбил 14-летнего велосипедиста.

- Юноша госпитализирован, — уточнили в ГИБДД Саратова.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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