В Заводском районе «Нива» сбила подростка с велосипедом

29 Апр 2020 2020-04-29T19:33:10+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 29 апреля, автомобиль наехал на школьника.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось примерно в 17:30. На перекрестке улиц Брянская и Южно-Зеленая водитель «Нивы» сбил 14-летнего велосипедиста.

- Юноша госпитализирован, — уточнили в ГИБДД Саратова.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU