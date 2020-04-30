Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 30 апреля 2020 года: подтверждено 33 диагноза
За сутки 29 апреля в Саратовской области подтверждено 33 случая заражения коронавирусом.
Как сообщает оперативный штаб, общее число диагнозов — 392.
Среди заболевших восемь саратовцев, пять жителей Ершовского района, четыре — Балашовского. По три диагноза зафиксировано в Балаковском и Федоровском районах, два в Озинском, по одному в Энгельсском, Балтайском, Аткарском, Перелюбском, Марксовском, Краснокутском, Новобурасском, Хвалынском.
Восьмерым заболевшим от 50 до 59 лет, семерым от 40 до 49 лет, по пять человек в возрастных группах от 60 до 65 лет и старше 65 лет. Двоим от 20 до 29 лет. Трем зараженным от 30 до 39 лет и стольким же не исполнилось и 14 лет.
Известно о 49 случаях выздоровления, в том числе за сутки — два человека.
Карта распространения вируса в Саратовской области 29 апреля.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU