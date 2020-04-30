Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 30 апреля 2020 года: подтверждено 33 диагноза

30 Апр 2020 2020-04-30T01:18:12+03:00

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За сутки 29 апреля в Саратовской области подтверждено 33 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, общее число диагнозов — 392.

Среди заболевших восемь саратовцев, пять жителей Ершовского района, четыре — Балашовского. По три диагноза зафиксировано в Балаковском и Федоровском районах, два в Озинском, по одному в Энгельсском, Балтайском, Аткарском, Перелюбском, Марксовском, Краснокутском, Новобурасском, Хвалынском.

Восьмерым заболевшим от 50 до 59 лет, семерым от 40 до 49 лет, по пять человек в возрастных группах от 60 до 65 лет и старше 65 лет. Двоим от 20 до 29 лет. Трем зараженным от 30 до 39 лет и стольким же не исполнилось и 14 лет.

Известно о 49 случаях выздоровления, в том числе за сутки — два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776109" frameborder="0"></iframe> Карта распространения вируса в Саратовской области 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU