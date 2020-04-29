Кому разрешили работать в Саратове в период самоизоляции: выходят на работу мастера по ремонту компьютеров, изготовители ключей

29 Апр 2020 2020-04-29T19:35:04+03:00

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В Саратовской области разрешают начать работу организациям по ремонту компьютерной и бытовой техники, при условии, что они это делают не на выезде в дом клиента. Кроме этого разрешена деятельность предпринимателей, изготавливающих ключи.

Возможность работать возвращена также организациям, которые занимаются кадастровой деятельностью и инвентаризацией недвижимого имущества.

Постановление будет опубликовано сегодня. Об этом на заседании штаба по коронавирусу заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU