Синоптики обещают жителям Саратовской области теплый четверг
На улице будет ветрено
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Сегодня, 30 апреля, в Саратовской области ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с, его порывы достигнут 15–19 м/с.
Столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU