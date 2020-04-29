Радаев обвинил районные власти в отсутствии контроля за приезжими с коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T17:57:38+03:00

По его словам, у муниципальной власти должен быть единый алгоритм действий в текущей ситуации

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Сегодня, 29 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросу предотвращения распространения коронавируса.

- Мы работаем в режиме ограничительных мер более месяца. География заболеваемости расширяется. Районам необходимо четко понимать, как действовать в ситуации, когда жители приезжают из Москвы, из других регионов, и у них подтверждается коронавирус. Обеспечить по всем регламентам доставку таких пациентов из районных больниц в областные, — заявил Радаев.

На совещании также присутствовали зампред правительства области Ирина Седова, и. о. министра здравоохранения Олег Костин, глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Напомним, по данным на сегодняшнее утро, в Саратовской области количество зараженных коронавирусом составило 392 человека. Заболеваемость — 16,06 на 100 тыс. населения.

Кожанова отметила, что предстоит пройти еще два инкубационных периода заболевания.

В связи с этим было внесено предписание о продлении действующих ограничительных мер после 1 мая.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, растет доля контактных больных. Сейчас их 43%. Кожанова отмечает, что это в том числе последствия праздника 19 апреля. Напомним, тогда проходила Пасха. В крупных городах число заболевших относительно невелико, а в небольших районах ситуация сложнее.

Ольга Кожанова добавила, что сейчас предстоят майские праздники, и главная задача — предотвратить распространение инфекции.

- К сожалению, по ряду заволжских районов есть негативная динамика по коронавирусу. Это, прежде всего, просчеты местной власти. Завтра на совещание с главами районов обсудим это тему. У муниципальной власти должен быть единый алгоритм действий в текущей ситуации, — отметил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU