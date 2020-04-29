В двух селах Саратовской области отменен карантин по бешенству

29 Апр 2020 2020-04-29T17:48:57+03:00

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В двух селах Саратовской области отменили карантин по бешенству. Соответствующие постановления за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева опубликованы сегодня, 29 апреля, на официальном портале правовой информации.

Сняты ограничения в селе Елшанка Хвалынского района, которые вводились 21 февраля из-за павшего кота.

А также в селе 2-я Ханевка Базарно-Карабулакского района. Там карантин объявили из-за мертвой лисы.

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ИСТОЧНИК KP.RU