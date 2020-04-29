В двух селах Саратовской области отменен карантин по бешенству
В двух селах Саратовской области отменили карантин по бешенству. Соответствующие постановления за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева опубликованы сегодня, 29 апреля, на официальном портале правовой информации.
Сняты ограничения в селе Елшанка Хвалынского района, которые вводились 21 февраля из-за павшего кота.
А также в селе 2-я Ханевка Базарно-Карабулакского района. Там карантин объявили из-за мертвой лисы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU