Дети из Саратова во второй раз выиграли международный конкурс рисунка
Юные художники из Саратова во второй раз выиграли международный конкурс детского рисунка в Японии.
- Бронзы удостоились Настя Панова и Кристина Демина, а Оля Панова, Катя Шапкина и Дима Мащенко стали лауреатами специальных призов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области.
Дети обучаются в ИЗО-студии под руководством Елены Уткиной в ДК «Россия».
Пятый международный конкурс детского рисунка в Японии проходил под патронатом Фонда художественного образования Японии Biiku Bunka Kyokai, Министерства иностранных дел Японии и других.
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ИСТОЧНИК KP.RU