Дети из Саратова во второй раз выиграли международный конкурс рисунка

29 Апр 2020 2020-04-29T17:01:22+03:00

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Юные художники из Саратова во второй раз выиграли международный конкурс детского рисунка в Японии.

- Бронзы удостоились Настя Панова и Кристина Демина, а Оля Панова, Катя Шапкина и Дима Мащенко стали лауреатами специальных призов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области.

Дети обучаются в ИЗО-студии под руководством Елены Уткиной в ДК «Россия».

Пятый международный конкурс детского рисунка в Японии проходил под патронатом Фонда художественного образования Японии Biiku Bunka Kyokai, Министерства иностранных дел Японии и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU